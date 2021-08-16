В Москве арестовали высокопоставленного борца с коррупцией

Суд в Москве арестовал и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС Максиму Розсыпало, которого уличили во взяточничестве. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного сотрудника Северо-Западного таможенного управления.

В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» — его подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей. Позднее появилось видео передачи взятки чиновнику.

Розсыпало грозит до 15 лет тюремного заключения и крупный штраф.