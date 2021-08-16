Россия установила рабочие контакты с представителями новой власти в Афганистане

Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана, после того как контроль над основной территорией Афганистана перешел в руки талибов (организация запрещена в России), сообщил российский МИД.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется — талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и зарубежных дипмиссий.

МИД РФ также призвал стороны воздерживаться от насилия и содействовать мирному урегулированию.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее Москва назвала условие для исключения талибов из списка террористов.

Ранее сообщалось, что МИД РФ пока не готов признать талибов в качестве законных властей Афганистана. но будет работать с новым переходным правительством.

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