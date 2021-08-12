Талибы* заявили о захвате штаба полиции в Герате

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» захватило штаб полиции в городе Герате — третьего по величине населенного пункта в Афганистане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей движения.

«Полицейское управление Герата захвачено», — говорится в сообщении.

По словам талибов, они завладели военной техникой, оружием и боеприпасами.

Ранее представители движения также объявили о захвате второго по величине города в стране Кандагара.

Заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.

23 июля неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар в Афганистане после захвата района талибами.

В последнее время «Талибан» завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города.