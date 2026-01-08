Грэм заявил, что Трамп дал «зеленый свет» на новый санкционный удар по России

Президент США Дональд Трамп дал добро законопроекту об усилении санкций в отношении России. Об этом в социальной сети X заявил член сената конгресса Соединенных Штатов, представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

По словам политика, он провел «продуктивную» встречу с американским лидером, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ. Грэм напомнил, что он в течение многих месяцев работал над этим документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими».

Также республиканец отметил, что рассчитывает на «сильное» двухпартийное голосование. Вместе с тем он выразил надежду, что оно состоится на следующей неделе.

5 января Трамп заявил, что регулярно обсуждает с конгрессменами возможность ужесточения антироссийских санкций.

Он также сказал, что он много обсуждает с Грэмом разные законопроекты, некоторые из которых являются «отличными». Крое того, американский президент выразил мнение, будто бы у России «паршивая экономика», никак не обосновав свою позицию.

Ранее эксперт рассказал, когда США отменят санкции против России.