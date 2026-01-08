Размер шрифта
Angry Birds пытались поджечь электроподстанцию в Германии

Группировка Angry Birds пыталась поджечь электроподстанцию на западе Германии
В городе Эркрат, расположенном на западе Германии, неизвестные пытались устроить поджог электроподстанции. Об этом сообщает телеканал WDR, ссылаясь на представителя прокуратуры.

«Прокуратура Вупперталя подтвердила, что в Эркрате произошло нападение на объекты электроснабжения», — сказано в публикации.

В ней говорится, что злоумышленники пытались поджечь подстанцию с помощью пиротехники, но им это не удалось. Как заявил представитель прокуратуры, слова которого приводит WDR, если бы устройство для поджога сработало, «это могло бы привести к масштабному блэкауту».

По предварительным данным, нарушители хотели парализовать работу промышленной зоны в Эркрате.

Группировка Kommando Angry Birds, по названию напоминающая видеоигру, взяла на себя ответственность за произошедшее. Ее члены опубликовали признательное письмо на открытой леворадикальной платформе.

3 января около 45 тысяч жилых домов и 2,2 тысяч коммерческих предприятий в юго-западной части Берлина были обесточены, а также частично лишены отопления из-за возгорания на кабельном мосту. По состоянию на утро понедельника без электричества оставались еще 30 тысяч домохозяйств. За произошедшее взяла на себя ответственность радикальная левая группировка Vulkan.

Ранее Германии предсказали дефицит электроэнергии.

