Angry Birds пытались поджечь электроподстанцию в Германии

В городе Эркрат, расположенном на западе Германии, неизвестные пытались устроить поджог электроподстанции. Об этом сообщает телеканал WDR, ссылаясь на представителя прокуратуры.

«Прокуратура Вупперталя подтвердила, что в Эркрате произошло нападение на объекты электроснабжения», — сказано в публикации.

В ней говорится, что злоумышленники пытались поджечь подстанцию с помощью пиротехники, но им это не удалось. Как заявил представитель прокуратуры, слова которого приводит WDR, если бы устройство для поджога сработало, «это могло бы привести к масштабному блэкауту».

По предварительным данным, нарушители хотели парализовать работу промышленной зоны в Эркрате.

Группировка Kommando Angry Birds, по названию напоминающая видеоигру, взяла на себя ответственность за произошедшее. Ее члены опубликовали признательное письмо на открытой леворадикальной платформе.

3 января около 45 тысяч жилых домов и 2,2 тысяч коммерческих предприятий в юго-западной части Берлина были обесточены, а также частично лишены отопления из-за возгорания на кабельном мосту. По состоянию на утро понедельника без электричества оставались еще 30 тысяч домохозяйств. За произошедшее взяла на себя ответственность радикальная левая группировка Vulkan.

