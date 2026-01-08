Размер шрифта
Новости политики

Трамп рассказал, зачем ему позвонил президент Колумбии

Трамп: президент Колумбии Петро позвонил для обсуждения ситуации с наркотиками
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что президент Колумбии Густаво Петро позвонил ему, чтобы обсудить ситуацию с наркотиками.

Глава Белого дома отметил, что для него было большой честью поговорить с Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию с наркотиками и другими разногласиями, возникшими между государствами.

Трамп добавил, что высоко оценил звонок президента Колумбии, а также с нетерпением ждет встречи с ним в будущем.

«В настоящее время ведутся приготовления между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии. Встреча состоится в Белом доме в Вашингтоне», — добавил Трамп.

В конце декабря Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от Петро пресечь наркопроизводство в стране. По словам президента США, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и лидеру Колумбии «лучше закрыть их быстро».

В ответ Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты своей родины. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее президент Колумбии счел обвинения со стороны Трампа следствием «старческого разума».

