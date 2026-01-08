Размер шрифта
Новости. Общество

В Киеве оборвался лифт и пролетел несколько этажей

В Киеве мужчина в оборвавшемся лифте пролетел пять этажей
Телеграм-канал «ЖК Городские истории 2 очередь»

В бизнес-центре в столице Украины оборвался и пролетел несколько этажей. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел в бизнес-центре «Гулливер». Лифт, в котором находился пассажир, оборвавшись, пролетел пять этажей, после чего остановился. Серьезно пострадавшего мужчину скорая помощь отвезла в больницу.

31 декабря стало известно, что глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов застрял в лифте и оттуда записал новогоднее поздравление.

12 декабря в Стерлитамаке в жилом доме упал лифт с пассажирами, кабина сорвалась на высоте второго этажа.

До этого в Краснодаре лифт с женщиной и собакой внутри сорвался с высоты. Спасатели пришли на помощь и помогли пассажирам выбраться, никто из них не пострадал. Жильцы нередко жаловались на работу лифта.

Ранее глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником. 

