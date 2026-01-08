В Киеве оборвался лифт и пролетел несколько этажей

В бизнес-центре в столице Украины оборвался и пролетел несколько этажей. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».
Инцидент произошел в бизнес-центре «Гулливер». Лифт, в котором находился пассажир, оборвавшись, пролетел пять этажей, после чего остановился. Серьезно пострадавшего мужчину скорая помощь отвезла в больницу.
31 декабря стало известно, что глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов застрял в лифте и оттуда записал новогоднее поздравление.
12 декабря в Стерлитамаке в жилом доме упал лифт с пассажирами, кабина сорвалась на высоте второго этажа.
До этого в Краснодаре лифт с женщиной и собакой внутри сорвался с высоты. Спасатели пришли на помощь и помогли пассажирам выбраться, никто из них не пострадал. Жильцы нередко жаловались на работу лифта.
