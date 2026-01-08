Премьер Норвегии заявил, что настало время «объединиться с Данией»

Норвегии настало время «объединиться с Данией». Об этом заявил норвежский премьер Йонас Гар Стёре, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным NRK, Стёре 6 января общался в Париже с датским премьером Метте Фредериксен.

«Сейчас настало время объединиться с Данией... Последнее, что сказала мне Метте Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», — заявил Стёре.

Накануне заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией. В интервью телеканалу CNN он задался вопросом о правовых основаниях, на которых Дания получила власть над островом, и назвал Гренландию «колонией Дании».

До этого издание Politico сообщило о возможности принятия Соединенными Штатами мер, направленных на установление контроля над Гренландией в ближайшем будущем.

Гренландия до 1953 года была датской колонией. Сегодня она является автономной частью Королевства Дания. В 2009 году остров получил право на самоуправление и независимость в принятии решений по внутренней политике.

Ранее в Британии назвали сценарии присоединения Гренландии к США.