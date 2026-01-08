Трамп провел телефонные переговоры с президентом Колумбии

Трамп по телефону обсудил с президентом Колумбии Петро борьбу с наркотрафиком

Президенты США и Колумбии Дональд Трамп и Густаво Петро провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили «ситуацию, связанную с наркотиками». Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил американский лидер.

«Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами», — написал он.

По словам главы Белого дома, он высоко оценил звонок колумбийского лидера и тон беседы. Политик отметил, что с нетерпением ждет встречи с Петро «в ближайшем будущем».

«В настоящее время ведутся приготовления между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии», — заявил Трамп.

Он добавил, что встреча пройдет в Белом доме в Вашингтоне.

23 декабря президент США Дональд Трамп потребовал от Петро пресечь наркопроизводство в Колумбии. В январе Трамп обвинил его в производстве кокаина, не исключив военной операции против Колумбии, которая была бы аналогичнаатаке по Венесуэле 3 января 2026 года. В ходе нее США захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их в США, чтобы осудить за преступления в сфере наркоторговли.

Петро отверг обвинения Трампа в наркоторговле, а также пригрозил народным гневом и «стрельбой по захватчикам» в случае атаки США на Колумбию и своего задержания.

Ранее колумбийский президент заявил, что Трамп входит в «клан педофилов».