Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп провел телефонные переговоры с президентом Колумбии

Трамп по телефону обсудил с президентом Колумбии Петро борьбу с наркотрафиком
Global Look Press

Президенты США и Колумбии Дональд Трамп и Густаво Петро провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили «ситуацию, связанную с наркотиками». Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил американский лидер.

«Для меня было большой честью поговорить с президентом Густаво Петро, который позвонил, чтобы разъяснить ситуацию, связанную с наркотиками, а также другие разногласия, возникшие между нами», — написал он.

По словам главы Белого дома, он высоко оценил звонок колумбийского лидера и тон беседы. Политик отметил, что с нетерпением ждет встречи с Петро «в ближайшем будущем».

«В настоящее время ведутся приготовления между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел Колумбии», — заявил Трамп.

Он добавил, что встреча пройдет в Белом доме в Вашингтоне.

23 декабря президент США Дональд Трамп потребовал от Петро пресечь наркопроизводство в Колумбии. В январе Трамп обвинил его в производстве кокаина, не исключив военной операции против Колумбии, которая была бы аналогичнаатаке по Венесуэле 3 января 2026 года. В ходе нее США захватили венесуэльского президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их в США, чтобы осудить за преступления в сфере наркоторговли.

Петро отверг обвинения Трампа в наркоторговле, а также пригрозил народным гневом и «стрельбой по захватчикам» в случае атаки США на Колумбию и своего задержания.

Ранее колумбийский президент заявил, что Трамп входит в «клан педофилов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576721_rnd_2",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+