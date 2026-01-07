В нескольких крупных городах Украины начались перебои с подачей электричества

В ряде крупных городов Украины начались перебои с электричеством. Об этом сообщает «24 канал» украинского телевидения.
Отключения света произошли в Запорожье, Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области.
Также частично обесточен Днепр (Днепропетровск). В Павлоградском и Синельниковском районах области из-за отключения электричества начались проблемы с работой водопровода. Власти призвали местных жителей делать запасы воды.
В расположенном на западе Украины Ивано-Франковске в городе с перебоями подается электроэнергия.
5 января Вооруженные силы Российской Федерации дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий». Одной из целей стала подстанция в городе Славутич в Киевской области. После взрывов в населенном пункте зафиксировали перебои с электроснабжением.
