Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский пригрозил России откручиванием носа

Зеленский: партнеры Украины могут открутить нос России на переговорах
Peter Dejong/AP

Соединенные Штаты, ведя переговоры с Россией, способны «открутить ей нос». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводят украинские СМИ.

Во время брифинга журналисты задали Зеленскому вопрос о возможной реакции России на гарантии безопасности для Украины, о которых было объявлено накануне в Париже. На это украинский лидер ответил, что Россия «крутит носом», но партнеры Киева достаточно сильны и, если захотят, могут «этот нос открутить».

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу Чечни Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ Кадыров предложил Зеленскому самостоятельно похитить его как Мадуро.

Ранее итальянский эксперт предрек судьбу Зеленского после атаки на резиденцию Путина. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576613_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+