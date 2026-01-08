Зеленский пригрозил России откручиванием носа

Соединенные Штаты, ведя переговоры с Россией, способны «открутить ей нос». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводят украинские СМИ.

Во время брифинга журналисты задали Зеленскому вопрос о возможной реакции России на гарантии безопасности для Украины, о которых было объявлено накануне в Париже. На это украинский лидер ответил, что Россия «крутит носом», но партнеры Киева достаточно сильны и, если захотят, могут «этот нос открутить».

7 января Зеленский прокомментировал операцию американских военных, захвативших президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он призвал Вашингтон высадить десант в Чечне, чтобы захватить главу Чечни Кадырова. Также политик намекнул, что «если так можно поступать с диктаторами», то США якобы знают, какой шаг должен быть следующим. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ Кадыров предложил Зеленскому самостоятельно похитить его как Мадуро.

