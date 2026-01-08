В США заявили о превращении страны в «империю» после операции в Венесуэле

Карлсон: США после операции в Венесуэле превратились из республики в империю

Военная операция США в Венесуэле ознаменовала собой превращение Соединенных Штатов из республики в империю. Об этом в авторской программе заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — сказал он.

По мнению Карлсона, Соединенные Штаты «покидают республику, переходят к империи». Он считает, что это означает в том числе то, что власть в стране «будет концентрироваться в руках исполнительной, а не законодательной ветви». Вместе с тем журналист допустил, что конгресс США «неминуемо увянет».

3 января американские вооруженные силы атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

5 января 2026 года венесуэльского лидера начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав.