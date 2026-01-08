Ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов» — написал представитель ведомства.

Он добавил, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

Накануне в 23:08 мск в аэропорту Краснодара были введены дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации.

7 января стало известно, что международный аэропорт Волгограда ввел ограничения на полеты самолетов. В этот же день ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи.

4 января в аэропортах московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский задержали более 100 рейсов на фоне временных ограничений.

Большая часть задержек не превышала двух часов. Свыше половины рейсов приходится на Внуково, в Жуковском задержано всего по три рейса на прилет и вылет.

Ранее самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за сильного снегопада.