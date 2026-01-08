Размер шрифта
Новости политики

Министр юстиции США заявила о грозящих морякам «Маринеры» уголовных обвинениях

Минюст США: членам экипажа захваченного танкера предъявят уголовные обвинения
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Правоохранительные органы Соединенных Штатов намерены предъявить обвинения членам экипажа задержанного в Северной Атлантике танкера под российским флагом «Маринера». Об этом на своей странице в социальной сети X заявила глава министерства юстиции США Пэм Бонди.

По ее словам, члены экипажа «отчаянно пытались избежать» задержания судна, перевозившего подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Министр подчеркнула, что из-за отказа подчиниться приказам американской береговой охраны США в отношении моряков начато расследование, в отношении ответственных будут выдвинуты уголовные обвинения.

Бонди сообщила, что минюст США отслеживает несколько других судов для «применения аналогичных мер», и те, кто откажется следовать инструкциям береговой охраны или иных правоохранительных структур, будет преследоваться «в полном соответствии с законом».

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват российского танкера.

