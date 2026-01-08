Размер шрифта
Трамп заявил, что Венесуэла будет покупать только продукцию США

Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США на деньги от продажи нефти
Jonathan Ernst/Reuters

Венесуэла будет закупать только продукцию США на средства, которые Боливарианская Республика выручит от новой сделки по продаже своей нефти. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент Соединенные Штаты Дональд Трамп.

«Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти», — написал он.

Глава Белого дома уточнил, что речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы.

«Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с США как с основным торговым партнером», — отметил он.

Трамп добавил, что «это мудрый выбор и очень хорошо» для народов двух стран.

7 января в минэнерго США заявили, что Соединенные Штаты уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В ведомстве отметили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в министерстве.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

5 января 2026 года венесуэльского лидера начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Венесуэлу готовятся вернуться британские нефтяные компании.

