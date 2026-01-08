Размер шрифта
Новости. Общество

Эксперт оценила выгоду отпуска в январе

Подольская: отпуск в январе невыгоден для работников на окладе
GreenThumbShots/Shutterstock/FOTODOM

Отпуск в январе может оказаться невыгодным для работников на окладе. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, брать отпуск в январе будет невыгодно тем, кто работает по окладной системе оплаты. Она объяснила это небольшим количеством рабочих дней в месяце.

Подольская подчеркнула, что в январе 15 рабочих, а также 16 праздничных и выходных дней. Из-за этого стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка.

До этого Подольская рассказала, что июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь являются самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году для работников с окладной системой оплаты труда и пятидневной рабочей неделей.

В феврале и марте в 2026 году россияне официально отдыхают по три дня: День защитника Отечества выпадает на понедельник, а субботний Международный женский день переносится на начало следующей недели. Эксперты посоветовали взять 4 дня отпуска в один из этих периодов, чтобы сохранить выходные на оставшуюся часть года. Так каникулы в конце зимы продлятся с 21 февраля по 1 марта, а в начале весны — с 7 по 15 марта.

