Найдены останки вероятного общего предка Homo sapiens и неандертальцев

Археологи нашли останки вероятного общего предка Homo sapiens и неандертальцев
В Министерстве по делам молодежи, культуры и связи Марокко были представлены части окаменелых останков, которые, как считают ученые, являются фрагментами скелета наиболее вероятного общего предка Homo sapiens (человека разумного) и неандертальца. Международная археологическая экспедиция обнаружила древние останки в карьере «Томас-1» близ города Касабланки на Атлантическом побережье королевства, сообщает ТАСС.

Находка состоит из части нижней челюсти взрослого человека, полной нижней челюсти ребенка, части бедренной кости, нескольких зубов и позвонков. Согласно данным исследований, они датируются периодом от 700 тыс. до 773 тыс. лет назад.

Как рассказал в беседе с ТАСС один из руководителей проекта, профессор Национального института археологии и наследия Марокко Абдеррахим Мухиб, сложнейшая научная экспертиза и изучение при помощи электромагнитного излучения показали, что в этих останках сочетаются элементарные морфологические характеристики, присущие Ноmo erectus (человека прямоходящего, считающегося непосредственным предком современных людей), с более развитыми элементами, схожими по морфологии с чертами Homo sapiens. По его словам, находка является «важнейшим звеном в понимании эволюции современного человека и «сестринской линии», которая привела к развитию других форм человека, обнаруженных в Европе».

Мухиб, говоря о значении открытия, заявил, что останки соответствуют периоду расхождения между основными линиями развития человека: африканской, которая привела к появлению Homo sapiens, и евразийской, которая дала начало, например, ветви неандертальцев. По его мнению, именно поэтому найденные окаменелости могут быть «останками людей, наиболее вероятных кандидатов на роль общего предка Homo sapiens и неандертальцев».

До этого международная группа антропологов поставила под сомнение устоявшееся представление о том, что первые Homo sapiens вышли из Африки через восточное побережье континента.

Ранее ученые нашли аномалии в истории эволюции человека разумного.

