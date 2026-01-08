8 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 8 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

8 января в России отмечают День детского кино. В православных храмах проходят торжественные службы в честь Собора Пресвятой Богородицы. А по народному календарю — Бабьи каши, в этот день на Руси чествовали повитух. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 января

День детского кино

Праздник появился в российском календаре по инициативе Московского детского фонда. В 1998 году в столице отмечали столетие первых показов фильмов для детей. Они начались еще в конце XIX века в здании нынешнего ГУМа, где в то время работал первый стационарный «Электрический театр». 8 января 1998 года правительство Москвы учредило День детского кино, который затем стал отмечаться и в других регионах. К этой дате приурочены специальные кинопоказы и тематические фестивали.

День вращения Земли

Этот неофициальный праздник посвящен открытию французского физика Жана Бернара Леона Фуко, которое он совершил в 1851 году. С помощью тяжелого маятника он доказал вращение Земли вокруг своей оси. Сегодня маятники Фуко можно увидеть в музеях по всему миру. Кстати, недавно ученые выяснили, что наша планета постепенно замедляется. А это значит, что со временем сутки станут длиннее.

Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 января в других странах

Гинайкратия — Греция. Этот праздник, популярный на севере страны, можно считать греческим аналогом 8 Марта. В этот день традиционные гендерные роли меняются: женщины проводят время в кафе и общественных местах, а мужчины занимаются домашними делами.

День ванны с пеной — США. Шуточный праздник, напоминающий об одном из самых доступных способов релаксации. Это прекрасный вариант отвлечься от ежедневных забот.

День донора костного мозга — Армения. Трансплантация стволовых клеток дарит шанс людям, страдающим от тяжелых онкологических и гематологических заболеваний. Праздник в Армении подчеркивает особую роль доноров костного мозга. В стране проходят донорские акции, торжественные мероприятия и чествование почетных доноров. В просветительских кампаниях участвуют деятели культуры и искусства.

Религиозные праздники 8 января

Собор Пресвятой Богородицы

Этот важный православный праздник отмечается на следующий день после Рождества Христова — прославление Иисуса Христа соединяется с восхвалением родившей Его Пресвятой Богородицы. В храмах проходят службы в честь Богородицы, а также тех, кто был близок к ней: Иосифа Обручника, царя Давида, который был предком Христа по плоти, и святого Иакова, брата Господня, сына Иосифа Обручника от первого брака.

Название «Собор» указывает на народное собрание для прославления Богородицы.

Православная церковь 8 января также чтит память: • священномученика Евфимия, епископа Сардийского;

• преподобного Константина Синадского (Фригийского);

• преподобного Евареста Студита;

• преподобного Никодима Тисманского (Румынского);

• преподобномученика Исаакия Оптинского (Бобракова), архимандрита. Это день празднования в честь икон Божией Матери «Остробрамская Виленская», «Трех Радостей» и др. Католическая церковь 8 января вспоминает: • Або Тбилисского;

• святую Гудулу;

• отшельницу Пегу Мерсийскую;

• святого Северина Норикского;

• монаха Торфинна Хамарского;

• Лукиана из Бове;

• Аполлинария Клавдия.

Народные праздники и приметы 8 января

Бабьи каши

На Руси в этот день почитали Богородицу и поздравляли повитух — женщин, помогавших при родах. По традиции, повивальным бабкам и роженицам делали подарки — пироги, блины, наливку. Особенно чтили этот обычай будущие матери.

Сами повитухи проводили в праздник особые обряды, которые облегчали роды и помогали женщинам иметь больше детей. Один из ритуалов был связан с варкой каши из гречихи или проса, которая называлась трапезой Роду. Кашей угощали беременных и рожениц.

В период с Рождества до Крещения на Руси отмечали Святки. В эти дни устраивали веселые гулянья, ходили в гости, катались на санях, колядовали и гадали.

Приметы

Мокрый липкий снег — к потеплению.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

На закате небо красное — в ближайшие дни ждать холодов.

На дворе разыгралась метель — лето будет холодным.

Тяжелые облака плывут низко — в ближайшее время сильно похолодает.

Окна запотели на морозе — ждать оттепели.

Какие исторические события произошли 8 января

1861 год — в Санкт-Петербурге вышел в печать первый номер журнала «Вокруг света».

— в Санкт-Петербурге вышел в печать первый номер журнала «Вокруг света». 1942 год — Красная армия начала Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. Более 270 тыс. советских солдат погибли в боях под Ржевом. Это одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны.

— Красная армия начала Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. Более 270 тыс. советских солдат погибли в боях под Ржевом. Это одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. 1957 год — 14-летний Бобби Фишер стал самым молодым чемпионом США по шахматам.

— 14-летний Бобби Фишер стал самым молодым чемпионом США по шахматам. 1961 год — французы в ходе референдума проголосовали за предоставление Алжиру независимости.

— французы в ходе референдума проголосовали за предоставление Алжиру независимости. 1977 год — в Москве произошла серия террористических актов — взрывов в общественных местах. Погибли 7 человек.

— в Москве произошла серия террористических актов — взрывов в общественных местах. Погибли 7 человек. 1994 год — с космодрома Байконур запущен российский пилотируемый космический корабль «Союз ТМ-18».

Казахстан. Космодром Байконур. Старт космического корабля «Союз ТМ-18», 1994 год РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 8 января

В 1824 году родился Уилки Коллинз — английский писатель-романист, драматург.

— английский писатель-романист, драматург. В 1908 году родился Уильям Хартнелл — английский актер, Первый Доктор в телесериале «Доктор Кто».

— английский актер, Первый Доктор в телесериале «Доктор Кто». В 1910 году родилась Галина Уланова — артистка балета, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР.

— артистка балета, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР. В 1913 году родился Ярослав Смеляков — советский поэт, переводчик, литературный критик, автор знаменитых стихотворений «Если я заболею…» и «Хорошая девочка Лида».

— советский поэт, переводчик, литературный критик, автор знаменитых стихотворений «Если я заболею…» и «Хорошая девочка Лида». В 1935 году родился Элвис Пресли — американский певец и актер, король рок-н-ролла.

Элвис Пресли на пресс-конференции в отеле Las Vegas Hilton, посвященной предстоящему концерту «Aloha from Hawaii» в Лас-Вегасе, 1972 год Michael Ochs Archives/Getty Images

В 1941 году родился Грэм Чепмен — британский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон».

— британский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон». В 1942 году родился Стивен Хокинг — британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки.

— британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки. В 1947 году родился Дэвид Боуи — британский рок-певец, автор песен, актер.

79 лет исполняется Марине Нееловой — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР.

Сергей Пятаков/РИА Новости