8 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 8 января
- День детского кино
Праздник появился в российском календаре по инициативе Московского детского фонда. В 1998 году в столице отмечали столетие первых показов фильмов для детей. Они начались еще в конце XIX века в здании нынешнего ГУМа, где в то время работал первый стационарный «Электрический театр». 8 января 1998 года правительство Москвы учредило День детского кино, который затем стал отмечаться и в других регионах. К этой дате приурочены специальные кинопоказы и тематические фестивали.
- День вращения Земли
Этот неофициальный праздник посвящен открытию французского физика Жана Бернара Леона Фуко, которое он совершил в 1851 году. С помощью тяжелого маятника он доказал вращение Земли вокруг своей оси. Сегодня маятники Фуко можно увидеть в музеях по всему миру. Кстати, недавно ученые выяснили, что наша планета постепенно замедляется. А это значит, что со временем сутки станут длиннее.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 января в других странах
Гинайкратия — Греция. Этот праздник, популярный на севере страны, можно считать греческим аналогом 8 Марта. В этот день традиционные гендерные роли меняются: женщины проводят время в кафе и общественных местах, а мужчины занимаются домашними делами.
День ванны с пеной — США. Шуточный праздник, напоминающий об одном из самых доступных способов релаксации. Это прекрасный вариант отвлечься от ежедневных забот.
День донора костного мозга — Армения. Трансплантация стволовых клеток дарит шанс людям, страдающим от тяжелых онкологических и гематологических заболеваний. Праздник в Армении подчеркивает особую роль доноров костного мозга. В стране проходят донорские акции, торжественные мероприятия и чествование почетных доноров. В просветительских кампаниях участвуют деятели культуры и искусства.
Религиозные праздники 8 января
- Собор Пресвятой Богородицы
Этот важный православный праздник отмечается на следующий день после Рождества Христова — прославление Иисуса Христа соединяется с восхвалением родившей Его Пресвятой Богородицы. В храмах проходят службы в честь Богородицы, а также тех, кто был близок к ней: Иосифа Обручника, царя Давида, который был предком Христа по плоти, и святого Иакова, брата Господня, сына Иосифа Обручника от первого брака.
Название «Собор» указывает на народное собрание для прославления Богородицы.
• священномученика Евфимия, епископа Сардийского;
• преподобного Константина Синадского (Фригийского);
• преподобного Евареста Студита;
• преподобного Никодима Тисманского (Румынского);
• преподобномученика Исаакия Оптинского (Бобракова), архимандрита.
Это день празднования в честь икон Божией Матери «Остробрамская Виленская», «Трех Радостей» и др.
Католическая церковь 8 января вспоминает:
• Або Тбилисского;
• святую Гудулу;
• отшельницу Пегу Мерсийскую;
• святого Северина Норикского;
• монаха Торфинна Хамарского;
• Лукиана из Бове;
• Аполлинария Клавдия.
Народные праздники и приметы 8 января
- Бабьи каши
На Руси в этот день почитали Богородицу и поздравляли повитух — женщин, помогавших при родах. По традиции, повивальным бабкам и роженицам делали подарки — пироги, блины, наливку. Особенно чтили этот обычай будущие матери.
Сами повитухи проводили в праздник особые обряды, которые облегчали роды и помогали женщинам иметь больше детей. Один из ритуалов был связан с варкой каши из гречихи или проса, которая называлась трапезой Роду. Кашей угощали беременных и рожениц.
В период с Рождества до Крещения на Руси отмечали Святки. В эти дни устраивали веселые гулянья, ходили в гости, катались на санях, колядовали и гадали.
- Приметы
Утром синицы распищались — вечером ударит мороз.
Мокрый липкий снег — к потеплению.
На закате небо красное — в ближайшие дни ждать холодов.
На дворе разыгралась метель — лето будет холодным.
Тяжелые облака плывут низко — в ближайшее время сильно похолодает.
Окна запотели на морозе — ждать оттепели.
Какие исторические события произошли 8 января
- 1861 год — в Санкт-Петербурге вышел в печать первый номер журнала «Вокруг света».
- 1942 год — Красная армия начала Ржевско-Вяземскую наступательную операцию. Более 270 тыс. советских солдат погибли в боях под Ржевом. Это одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны.
- 1957 год — 14-летний Бобби Фишер стал самым молодым чемпионом США по шахматам.
- 1961 год — французы в ходе референдума проголосовали за предоставление Алжиру независимости.
- 1977 год — в Москве произошла серия террористических актов — взрывов в общественных местах. Погибли 7 человек.
- 1994 год — с космодрома Байконур запущен российский пилотируемый космический корабль «Союз ТМ-18».
Дни рождения и юбилеи 8 января
- В 1824 году родился Уилки Коллинз — английский писатель-романист, драматург.
- В 1908 году родился Уильям Хартнелл — английский актер, Первый Доктор в телесериале «Доктор Кто».
- В 1910 году родилась Галина Уланова — артистка балета, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР.
- В 1913 году родился Ярослав Смеляков — советский поэт, переводчик, литературный критик, автор знаменитых стихотворений «Если я заболею…» и «Хорошая девочка Лида».
- В 1935 году родился Элвис Пресли — американский певец и актер, король рок-н-ролла.
- В 1941 году родился Грэм Чепмен — британский актер, участник комик-группы «Монти Пайтон».
- В 1942 году родился Стивен Хокинг — британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки.
- В 1947 году родился Дэвид Боуи — британский рок-певец, автор песен, актер.
Кто отмечает дни рождения
- 79 лет исполняется Марине Нееловой — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР.
- 63 года исполняется Леониду Федорову — российскому гитаристу, композитору, лидеру рок-группы «АукцЫон».
- 46 лет исполняется Рэйчел Николс — американской актрисе кино и телевидения («Континуум», «Ведьмы Ист-Энда»).
- 44 года исполняется Ким Чен Ыну — лидеру Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
- 27 лет исполняется Дамиано Давиду — итальянскому вокалисту, участнику рок-группы Måneskin.