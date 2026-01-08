Размер шрифта
Новости. Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада 10-11 января
Telegram-канал Мурат Кумпилов

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и штормового ветра в Приморье 10-11 января. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

Днем в субботу и ночью в воскресенье во Владивостоке и на значительной территории края ожидается сильный снег до 19 мм за 12 часов. На юге и востоке региона прогнозируется очень сильный снег с количеством осадков в 20 мм.

«Осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега и гололедом. В отдельных районах прогнозируется метель при ветре 15–20 метров в секунду, на побережье порывами до 30 метров в секунду», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве в ближайшие дни ожидаются мощный снегопад и сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, вечером четверга, 8 января, погода в городе резко ухудшится. В это время в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, 10 января, и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.

