Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Херсонской области частично приостановлена подача электричества

В трех муниципальных округах Херсонской области прекращена подача электроэнергии
Shutterstock/Creative Cat Studio

В трех округах Херсонской области временно прекращена подача электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает предприятие «Херсонэнерго».

С 23:07 мск 7 января полностью прекращено снабжение электроэнергией Великолепетихского муниципального округа и частично Верхнерогачикского и Горностаевского муниципальных округов.

Приостановка подачи электричества связана с выполнением аварийно-восстановительных работ.

6 января стало известно, что в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи домов.

1 января сообщалось, что из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах Краснодарского края, особенно предгорных, произошли отключения электроэнергии. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, по состоянию на 1 января в регионе без света тогда остались около 43 тысяч человек.

Ранее неизвестный обесточил почти 50 тыс. домов в Берлине и прислал письмо в полицию. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576709_rnd_6",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+