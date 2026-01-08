В Херсонской области частично приостановлена подача электричества

В трех округах Херсонской области временно прекращена подача электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщает предприятие «Херсонэнерго».

С 23:07 мск 7 января полностью прекращено снабжение электроэнергией Великолепетихского муниципального округа и частично Верхнерогачикского и Горностаевского муниципальных округов.

Приостановка подачи электричества связана с выполнением аварийно-восстановительных работ.

6 января стало известно, что в Краснодарском крае восстановили электричество в домах 2,3 тысячи домов.

1 января сообщалось, что из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах Краснодарского края, особенно предгорных, произошли отключения электроэнергии. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, по состоянию на 1 января в регионе без света тогда остались около 43 тысяч человек.

