Вэнс заявил, что захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским

Захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским. Об этом в интервью Fox News рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, это был фальшивый российский нефтяной танкер, его выдавали таким, чтобы обойти американские санкции.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Позднее глава министерства юстиции США Пэм Бонди заявила, что

правоохранительные органы Соединенных Штатов намерены предъявить обвинения членам экипажа задержанного в Северной Атлантике танкера под российским флагом «Маринера».

Ранее в Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват российского танкера.