McDonald's зарегистрировал в России товарный знак

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала товарный знак десерта «МакФлурри». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В публикации отмечается, что компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Товарный знак «МакФлурри» может использоваться в России для продажи мороженого. McDonald's получил исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила о приостановке работы в РФ в марте 2022 года. Впоследствии предприниматель Александр Говор выкупил активы американской компании в стране, и на месте McDonald's открылись рестораны «Вкусно — и точка».

10 декабря Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на документацию сообщил, что McDonald's зарегистрировал бренд своего «университета» в Роспатенте. Речь идет о товарном знаке Hamburger University.

Ранее McDonald's запатентовал в РФ свой слоган до 2034 года.