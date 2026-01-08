В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог

Якубовский: ветераны и участники СВО могут не платить туристический налог

Несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и некоторые другие категории граждан освобождены от уплаты туристического налога. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

Также от уплаты налога освобождены Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, а также граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, и лица, размещающиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов. Пошлину не взимают с местных жителей, постоянно проживающих на территории муниципального образования.

Он напомнил, что туристический налог является местной пошлиной и вводится исключительно по решению органов местного самоуправления либо законами городов федерального значения.

В декабре президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что введение туристического налога в российских городах с 2026 года отразится на путешественниках. Велика вероятность, что семьи будут отказываться от проживания в отелях в пользу квартир, чтобы снизить нагрузку на свой бюджет.

Ранее сообщалось, что четыре российских города введут туристический налог с 2026 года.