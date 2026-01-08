Размер шрифта
Иранские силовики открыли огонь по протестующим в городе-спутнике Тегерана

Полиция открыла огонь по демонстрантам в иранском Кеджере
Shutterstock/Iurii Bagrov

Иранские полицейские открыли огонь по демонстрантам в Кередже, городе-спутнике Тегерана . Об этом сообщает сайт Independent Persian.

Стрельба началась после того, как протестующие перекрыли улицу.

В социальных сетях появилась информация, что протестующие взяли Кередж под контроль, но эти сведения не получили подтверждения.

7 января сообщалось, что в результате стрельбы участников беспорядков по сотрудникам иранских сил правопорядка в городе Лордеган провинции Чехармехаль и Бахтиярия пострадали 30 человек, еще двух не удалось спасти.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее в Госдуме назвали «купленными» часть протестующих в Иране. 

