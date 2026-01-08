Электроснабжение в Днепропетровской области восстановят в следующем году

Электроснабжение в Днепропетровской области пообещали восстановить в 2027 году

Электроснабжение в Днепропетровской области Украины пообещали восстановить только к 17 июня 2027 года. Соответствующее заявление с сайта украинской энергетической компании ДТЭК опубликовал Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье».

«Ориентировочное время включения электроэнергии — 00:00 17.06.27», — сказано в сообщении компании, распространенном каналом.

Украинские СМИ назвали данное сообщение сбоем на сайте ДТЭК.

7 января сообщалось, что работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области. По словам председателя областного совета Николая Лукашука, власти области не берутся прогнозировать, когда будет возобновлено энергоснабжение.

Также стало известно, что отключения света произошли в Запорожье, Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. Частично обесточен Днепр (бывший Днепропетровск). В Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области из-за отключения электричества начались проблемы с работой водопровода.

5 января Вооруженные силы России дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий». Одной из целей стала подстанция в городе Славутич в Киевской области. После взрывов в населенном пункте зафиксировали перебои с электроснабжением.

Ранее более 70% Киева осталось без света.