Новости. Общество

В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм

Роспотребнадзор: в Раменском округе Подмосковья подозревают случаи ботулизма
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Раменском муниципальном округе Подмосковья заподозрили случаи ботулизма. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Московской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в связи с получением информации о возможных случаях ботулизма в муниципальном округе специалисты управления начали санитарно-эпидемиологическое расследование и провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В рамках расследования в домашнем очаге были выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции, произведен отбор биоматериала от заболевших.

«Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — говорится в публикации.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что в Подмосковье две семьи отравились кониной, предположительно, с ботулизмом. По данным журналистов, инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского округа. Семьи решили употребить конину, которую купили в Костроме. Мясо приготовили во фритюре 4 января. Всего пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, следует из материала.

Ранее в США десятки младенцев заразились ботулизмом после употребления детской смеси.

