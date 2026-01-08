США выйдут из украинского научного центра, связанного с Пентагоном. Об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Согласно документу, США, среди прочего, покинут конференцию Организацию Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе ООН.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Наталия Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который распределял гранты на исследования Пентагона.

По информации министерства, в Киеве в 2023 году возобновилась деятельность УНТЦ. При финансовой поддержке США во Львове в августе – сентябре на базе национального медицинского университета имени Галицкого во Львове был проведен тренинг по реагированию на биологические угрозы. В этом мероприятии принимали участие сотрудники Службы безопасности Украины, полицейские, а также сотрудники западных некоммерческих организаций.

Ранее американский политик рассказал о биолабораториях США по всему миру.