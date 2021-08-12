Трамп рассказал, каким был бы вывод войск из Афганистана при его президентстве

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве процесс вывода американских войск из Афганистана проходил бы иначе и на определенных условиях. Об этом говорится в распространенном заявлении Трампа, передает РИА «Новости».

«Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях. То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше», — отметил он.

По его словам, «это был бы совсем другой вывод войск, и талибы (организация запрещена в России) понимали это лучше, чем кто-либо другой».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, так как местные силы безопасности должны сами сражаться за свою страну.