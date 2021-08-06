Премьера Сент-Винсент и Гренадины ранили в ходе протестов против обязательной вакцинации

Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов в столице Кингстауне. Об этом сообщает местный портал News764, который опубликовал фото из больницы.

По данным СМИ, глава правительства получил ранение, когда пытался пройти через толпу, которая протестует в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Согласно нему, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от COVID-19.

Protests Turned Violent in St Vincent, Road Blocked By Fires - https://t.co/PLX9mDEmVK pic.twitter.com/KAME5xvXWJ — News784 (@news_784) August 5, 2021

На опубликованной фотографии Гонсалвеш в окровавленной рубашке получает первую помощь в больнице. По предварительной информации, причиной травмы стало то, что один из протестующих бросил в него твердый предмет.

Пострадал также один из протестующих. Его доставили в больницу.

Против поправок в законодательство выступают ряд профсоюзов. По их мнению, поправки нарушают фундаментальные права граждан.

Сент-Винсент и Гренадины — государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и цепи более мелких островов.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что ВОЗ может выпустить рекомендацию об обязательной вакцинации на фоне быстрого распространения новых штаммов коронавируса.