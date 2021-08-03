Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СМИ: полицейский скончался после стрельбы у Пентагона 21:37
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата подать в отставку 21:36
Эксперт перечислил опасные проявления постковидного синдрома 21:31
Экс-судья Николаев оценил шансы Пустовойтовой получить назначение на матч РПЛ 21:31
Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере 21:18
Глава СК поставил на контроль дело депутата, издевавшегося над волком 21:13
Проценко заявил, что вакцинация блокирует мутации коронавируса 21:11
Губернатор Нью-Йорка отверг выводы следствия о сексуальных домогательствах с его... 21:02
Вратарь сборной России по гандболу ответила на вопрос о своем отношении... 20:56
Телеведущий Александр Гордон вспомнил, как встретился с Путиным 20:52

Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть россияне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ints Kalnins/Reuters

В числе нелегальных мигрантов, которые пересекают белорусско-литовскую границу, есть россияне. Об этом в эфире на YouTube-канале «Эхо Москвы» сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, Литва продолжает переговоры с Россией по возвращению людей обратно.

«У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — объяснил Адоменас.

Он добавил, что две трети нелегалов являются гражданами Ирака.

«И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят», — подчеркнул замминистра ведомства балтийской республики.

Ранее в Европарламенте рассказали об опасностях литовско-белорусского миграционного кризиса.

Также в ЕС рассказали о переговорах с третьими странами по миграции в Литве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией
Политолог назвал «бессмысленным» открытое письмо Путину грузинских политиков
Триумф Евлоева и трагедия Шубенкова: итоги 11-го дня Олимпиады
Муса Евлоев принес 13-е золото сборной России на Играх в Токио
Что известно о первой иностранной вакцине, которая будет применяться в России
Фармэксперт предрек китайской вакцине «Конвидеция» популярность на российском рынке
Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике
Напавший на сотрудников охраны Пентагона убит
В «Векторе» рассказали, сколько человек заболели COVID-19 после вакцинации
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 4 августа
Новости и материалы
СМИ: полицейский скончался после стрельбы у Пентагона
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата подать в отставку
Эксперт перечислил опасные проявления постковидного синдрома
Экс-судья Николаев оценил шансы Пустовойтовой получить назначение на матч РПЛ
Легкоатлет Шубенков решил взять паузу в карьере
Глава СК поставил на контроль дело депутата, издевавшегося над волком
Проценко заявил, что вакцинация блокирует мутации коронавируса
Губернатор Нью-Йорка отверг выводы следствия о сексуальных домогательствах с его стороны
Вратарь сборной России по гандболу ответила на вопрос о своем отношении к хейтерам
Телеведущий Александр Гордон вспомнил, как встретился с Путиным
Российский футбольный арбитр Пустовойтова обслужит финальный матч Олимпиады
Муж Тимановской рассказал, что ее маме звонили из администрации Лукашенко
В Лондоне заявили о захвате судна в Оманском заливе неподалеку от ОАЭ
В тоннеле на «зеленой» линии метро Москвы загорелся кабель
Блокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given прибыл в Великобританию
Сын Ротенберга снова вошел в список миллиардеров Forbes
В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца
Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание
Все новости
В Ростовской области ужесточают коронавирусные ограничения
Ростовчан обяжут предъявлять «ковидные» документы при посещении учреждений
«Угроза христианскому миру»: в Литве требуют остановить поток нелегалов из Белоруссии
В Европарламенте рассказали об опасностях литовско-белорусского миграционного кризиса
Праздник лицемерия: Обаме не простят вечеринку на 500 гостей
В США возмутились празднованием юбилея Барака Обамы во время пандемии
Новый тренд: гоблины на пике моды
На Западе растут продажи вещей с изображением змей, улиток, лягушек и червей
Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»
Лев Шлосберг признан причастным к деятельности экстремистской организации
«Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова
Несколько стран Африки и Азии могут отозвать признание Косова
Аспирин не поможет: врач рассказал, как избежать опасных последствий COVID-19
Медик предупредил россиян о риске тромбозов после коронавируса
«Очень нужно устроиться в Барселоне»
ЛГБТ семья из рекламы «Вкусвилл» иммигрировала в Испанию
«Просила, чтобы хотя бы напоили». Что происходит в новокузнецком ковидарии
Родственники пациентов рассказали о тяжелых условиях в больнице Новокузнецка
У банка «Открытие» могут появиться акционеры с Ближнего Востока
Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»
Вслед за «Цирконом»: зачем нужна новая гиперзвуковая ракета
В России создают гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности типа Х-95
«Прекратите спекуляции на добровольности»: техосмотрщики выдвинули свои требования
Минтранс собирается запретить редактировать фото для техосмотра
Красное небо: площадь лесных пожаров в Якутии приблизилась к миллиону гектар
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях