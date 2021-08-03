Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть россияне

В числе нелегальных мигрантов, которые пересекают белорусско-литовскую границу, есть россияне. Об этом в эфире на YouTube-канале «Эхо Москвы» сообщил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, Литва продолжает переговоры с Россией по возвращению людей обратно.

«У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — объяснил Адоменас.

Он добавил, что две трети нелегалов являются гражданами Ирака.

«И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят», — подчеркнул замминистра ведомства балтийской республики.

Ранее в Европарламенте рассказали об опасностях литовско-белорусского миграционного кризиса.

Также в ЕС рассказали о переговорах с третьими странами по миграции в Литве.