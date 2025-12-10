Россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках

Планируя сделать денежный подарок близким на Новый год, не забудьте корректно указать назначение платежа. Простые и понятные формулировки, вроде «подарок на Новый год» или «подарок под елку», помогают банку сразу определить безвозмездный характер перевода, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» д. ю. н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Разовый перевод не считается регулярной операцией и не вызывает вопросов у контролирующих органов, даже если сумма достигает нескольких десятков тысяч рублей. Для близких родственников размер подарка законом не ограничивается — семейное законодательство допускает финансовую помощь внутри семьи без каких-либо лимитов», — напомнил эксперт.

Но при отправке денег друзьям или другим лицам, не являющимся близкими родственниками, рекомендуется соблюдать осторожность. Искусственное дробление крупных сумм на множество мелких платежей может быть расценено как попытка обхода контроля и привести к блокировке операций.

«При переводах, превышающих 100 тысяч рублей, банк может запросить комментарий, а если перевод более 300 тыс. рублей, то и подтверждающие документы, поэтому наиболее надежным способом обезопасить себя является составление письменного договора дарения. Такой документ служит универсальным доказательством законного характера операции как для банков, так и для налоговых органов, и обеспечивает правовую защиту при проведении переводов любого объема между физическими лицами», — заявил Виноградов.

Для переводов, попадающих под обязательный контроль регуляторов, лучше заранее уведомлять банк о планируемой операции через мобильное приложение или клиентскую службу. В праздничный период многие финансовые организации предлагают упрощенный порядок предварительного уведомления. Во всех случаях рекомендуется сохранять чеки и подтверждения операций, а также документы, подтверждающие происхождение средств.

«Сбор средств среди коллег на новогодние подарки, как правило, не вызывает вопросов при правильном оформлении. Ключевое значение имеет точное и однозначное назначение платежа, например: «на новогодний подарок коллективу» или «сбор на корпоративный подарок». Банковские системы анализируют операции по совокупности параметров, поэтому единый перевод от каждого участника выглядит более предсказуемо для алгоритмов, чем несколько разрозненных платежей. Однако при сборе денег на дорогой подарок разумнее назначить ответственного, который снимет наличные и приобретет подарок, чем переводить крупную сумму на карту одного сотрудника», — уточнил юрист.

Важно помнить об ответственности при использовании банковских карт. С 2025 года ужесточена административная и уголовная ответственность за незаконные операции с платежными средствами, включая использование чужих карт без официального оформления. Даже с согласия владельца карты такие операции могут быть расценены как нарушение закона о банковской тайне и правил финансовой безопасности. Для помощи пожилым родственникам оптимальным и полностью законным механизмом является оформление доверенности на управление счетом в их банке, резюмировал юрист.

