Нарышкин заявил, что в деле об «отравлении» Навального много несостыковок

Директор Службы внешней разведки (СВР) России заявил, что в деле о якобы отравлении Алексея Навального в 2020 году есть огромное количество нестыковок.

«Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Нарышкин добавил, что если и было отравление, то оно произошло не на территории России.

«Я такие выводы делаю из заключений наших врачей, специалистов, которые работали с ним на территории Российской Федерации, и с дальнейшей логикой событий», — подчеркнул он.

Ранее глава заместитель официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что история с якобы отравлением Навального «шита белыми нитками».

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.