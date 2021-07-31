Талибы* вновь напали на офис ООН в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» вновь напали на офис миссии ООН в Герате. Об этом сообщил представитель минобороны Афганистана Фавад Аман.

«Террористы «Талибан» снова напали на офис ООН в районе Гузара провинции Герат. Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) борются с террористами, и они отразят их атаку», — написал Аман в Twitter.

Накануне миссия ООН по содействию Афганистану сообщала о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате. В результате нападения один полицейский погиб. Сотрудники ООН не пострадали.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Ранее стало известно, что талибы* обезглавили афганца, работавшего на американских военных.