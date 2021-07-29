Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с России $2,6 млрд в пользу «дочки» ЮКОСа

Генпрокуратура России обжалует решение международного третейского суда в Гааге о взыскании с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 млрд долларов плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным. Генеральная прокуратура РФ в обязательном порядке обжалует данное решение», — заявили в пресс-службе.

Ранее экс-структура группы ЮКОС заявила, что международный третейский суд в Гааге присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

Также сообщалось, что нидерландский суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.