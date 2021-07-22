Байден заявил, что ФРГ ответит России по сделке о «Северном потоке — 2»

Президент США Джо Байден заявил, что Германия взяла на себя «обязательство» ответить России по сделке о «Северном потоке — 2» при необходимости. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом из города Цинциннати в Вашингтон, передает ТАСС.

Байден добавил, что проект «завершен на 99%», и остановить его реализацию было уже невозможно.

Ранее Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

При этом издание Welt считает, что соглашение Германии и США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» стало подарком канцлер ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину.