Варшава обвинила Москву в «неуважении принципов цивилизованного мира»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия «не уважает принципы цивилизованного мира» из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского. Об этом сообщает wPolsce.

«Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества», — сказал он.

По словам Пшидача, сейчас диалог между Москвой и Варшавой возможен только на низком уровне, а для Польши Россия — это «большой вызов». Он отметил, что Польша намерена «оказать влияние» на Россию с помощью Евросоюза.

Ранее суд в Польше начал рассматривать дело о заочном аресте российских авиадиспетчеров, которые дежурили на аэродроме Смоленска в день крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году.

С заявлением о временном аресте Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского в суд обратилась Генеральная прокуратура страны. Отмечается, что заявления будут рассматриваться отдельно по каждому из россиян.