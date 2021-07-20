Стала известна дата переговоров России и США по стратегической стабильности

Россия и США проведут консультации по вопросам стратегической стабильность 28 июля. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте.

Статья The Hill посвящена попыткам сенатора-республиканца Теда Круза отсрочить утверждение кандидатур на ключевые посты в американской администрации. Так, по данным издания, демократы критикуют Круа за то, что он блокирует утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

«Дженкинс будет старшим должностным лицом [от США], участвующим в этих переговорах, и очень важно, чтобы у нас был утвержденный Сенатом лидер <...> с учетом такой огромной ответственности перед этими историческими переговорами с Россией», — сказал изданию представитель Госдепа США.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.