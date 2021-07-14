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Бывший президент Молдавии призвал «не рубить с плеча» отношения с Россией

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

России и Молдавии нужен конструктивный диалог. Об этом заявил бывший президент Молдавии, сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova, сообщает ТАСС.

«Я бы посоветовал правым в отношениях с РФ «не рубить с плеча». Я надеюсь, что правых в ближайшее время не заставят платить политически за помощь Запада – закрыть российские каналы, присоединиться к санкциям против России, что-то делать в Приднестровье», — сказал Додон.

В своей речи бывший президент подчеркивает, что стране нужна взвешенная внешняя политика, которая позволит поддерживать отношения со всеми партнерами.

11 июля в Молдавии проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года.

После обработки 100% протоколов с избирательных участков, лидером на досрочных выборах в стране с 52,80% голосов стала пропрезидентская партия «Действие и солидарность».

Москва, в свою очередь, подтвердила свою готовность к сотрудничеству с новым правительством и парламентом Молдавии. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия надеется на последовательную реализацию действующих между странами соглашений и договоренностей.

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