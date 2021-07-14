Памфилова сравнила защиту бюллетеней для выборов в ГД с иглой для Кощея

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что для сохранности бюллетеней для грядущих выборов в Государственную думу сделано очень много. Она сравнила их защиту с иглой из сказки про Кощея Бессмертного, передает РИА «Новости».

«У нас для сохранности бюллетеней сделано несколько степеней защиты и контроля многослойных. Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного, — добраться очень сложно», — сказала Памфилова.

Она также сообщила, что ЦИК планирует наращивать использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах.

«Намерены довести за эти два года до максимального количества (КОИБов), чтобы обеспечить максимальное количество участков, где голосует адекватное количество избирателей», — отметила Памфилова.

Ранее глава ЦИК пообещала «сюрпризы» для провокаторов на предстоящих выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.