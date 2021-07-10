СМИ: страница жены убитого президента Гаити может быть взломана
Страница супруги убитого президента Гаити, Мартины Моиз, может быть взломана хакерами, сообщает Haitian Times.
«Голосовое сообщение якобы от первой леди Гаити Мартин Моиз было опубликовано в ее аккаунте в Твиттер в субботу, после того как в нее выстрелили три раза», — указано в сообщении.
Ранее вдова президента Гаити впервые прокомментировала убийство своего супруга.
Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.
По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству главы государства.