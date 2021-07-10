Памфилова опровергла сообщения о переносе выборов в Госдуму

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова опровергла сообщения о переносе выборов в Государственную думу с сентября 2021 года на более поздний срок, сообщает РИА «Новости».

«Никаких обсуждений по поводу переноса выборов не ведется. Выборы назначены, избирательный процесс запущен. И Центральная избирательная комиссия, и наши коллеги в регионах работают сейчас с полной отдачей, именно исходя из того, что выборы состоятся в соответствии с указом президента и голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября», — заявила Памфилова.

Глава Центризбиркома заверила, что выборы в нижнюю палату парламента пройдут в срок.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за перенос единого дня голосования на время школьных каникул.

По действующему законодательству, выборы проходят в единый день голосования, который приходится на третье воскресенье сентября.