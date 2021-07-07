ЕС пригрозил Венгрии санкциями из-за закона о «ЛГБТ-пропаганде»

Евросоюз пригрозил ввести санкции в отношении Венгрии в связи с вступлением в силу в четверг закона, который, считают в ЕС, дискриминирует ЛГБТ. Об этом сообщает Euronews.

«Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника соглашений», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте. Согласно озвученной ей позиции, закон является «постыдным».

Источники Euronews сообщают, что Брюссель может направить ноту с официальным уведомлением о возможных юридических и финансовых последствиях к середине июля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что после того, как Венгрия приняла этот закон, который был одобрен демократически, «во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды».

В прошлом году Венгрия решила изменить конституцию — в частности, запретить однополые браки, отказать представителям ЛГБТ-сообщества в праве на усыновление и укрепить норму консервативного христианского воспитания детей в своей конституции. В середине июня парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ в школах.