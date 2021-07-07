США заявили о готовности помочь Гаити после убийства президента

Соединенные Штаты готовы оказать Гаити помощь после убийства президента республики Жовенеля Моиза, заявил американский президент Джо Байден.

«Мы потрясены и опечалены известием об ужасающем убийстве президента Жовенеля Моиза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз. Мы осуждаем этот чудовищный акт, и я искренне желаю первой леди Моиз выздоровления. Соединенные Штаты выражают соболезнования народу Гаити, и мы готовы помочь», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее стало известно, что президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию.

Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол.

Первая леди страны также была ранена. Впоследствии появились сообщения о ее смерти, однако посольство Гаити в Доминиканской республике опровергло эту информацию.

После произошедшего в Гаити ввели военное положение. Свои соболезнования народу Гаити также выразило министерство иностранных дел России.