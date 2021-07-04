Песков назвал причины, мешающие встрече Путина и Зеленского

Невыполнение Киевом Минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри страны не содействуют подготовке к встрече президентов РФ и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«<...> президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что сомневается в целесообразности встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.