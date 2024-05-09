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Конгрессвумен Грин объявила о начале процедуры отстранения Джонсона от должности спикера

Конгрессвуман Грин: запущена процедура отстранения Джонсона от должности спикера

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Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона от должности спикера. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания нижней палаты Грин объявила о выдвижении резолюции об отстранении Джонсона. По словам конгрессвуман, в резолюции заявляется, что должность спикера палаты представителей является вакантной.

До этого сообщалось, что Грин назвала политику Белого дома «полнейшей чушью».

29 апреля конгрессвуман Грин предрекла ввод войск США на Украину после краха Вооруженных сил республики. По ее мнению, план американских властей состоит в продолжении финансирования прокси-войны с Россией, а если это не сработает из-за краха ВСУ — США введут на Украину свою армию.

Ранее в США спикера палаты представителей Майка Джонсона записали в предатели из-за Украины.

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