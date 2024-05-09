В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

8 мая украинские военные при помощи дрона-камикадзе атаковали село Ровенек, расположенное в Белгородской области. В момент атаки беспилотник сдетонировал, повредив одно частное домовладение, никто из людей не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском округе Белгородской области.