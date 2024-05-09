В МИД РФ подтвердили, что 9 мая в Москву не приглашены представители недружественных стран

Россия не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, такое решение не относится к представителям ветеранских общественных организаций тех же государств.

Захарова напомнила, что официальные представители недружественных стран не приглашались на парад Победы в Москву с 2022 года «потому что режимы в этих странах (…) проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», формулируя ее как «нанесение стратегического поражения».

«Со своей стороны мы это формулируем как ведение гибридной войны», — отметила официальный представитель МИД РФ.

6 мая сообщалось, что на парад Победы 9 мая пригласили представителей только дружественных России стран. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что в Москву прибудут руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, главы Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян счел странным ежегодное присутствие на параде Победы в Москве.