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Палата представителей конгресса США выступила против отстранения спикера Джонсона

Американские конгрессмены проголосовали против отстранения спикера Джонсона

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J. Scott Applewhite/AP

Нижняя палата конгресса США выступила против отстранения от должности спикера республиканца Майка Джонсона. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

359 членов палаты представителей не одобрили не инициативы конгрессвуман Марджори Тейлор Грин о смещении Джонсона с должности. Ее поддержали лишь 43 законодателя. Примечательно, что против отстранения спикера совместно голосовали конгрессмены от Республиканской и Демократической партии.

До этого конгрессвуман Грин объявила о начале процедуры отстранения Джонсона от должности спикера.

1 мая Грин назвала политику Белого дома «полнейшей чушью».

29 апреля Грин предрекла ввод войск США на Украину после краха Вооруженных сил республики. По ее мнению, план американских властей состоит в продолжении финансирования прокси-войны с Россией, а если это не сработает из-за краха ВСУЮ то США введут на Украину свою армию.

Ранее в США спикера палаты представителей Майка Джонсона записали в предатели из-за Украины.

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