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Поставщик Renault подал иск о банкротстве «Москвича»

Гонконгский поставщик Renault Silver Basis подал иск о банкротстве «Москвича»

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Илья Питалев/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве от компании Silver Basis Investment Development Company из Гонконга против АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Об этом пишет РБК.

Суть претензий заключается в том, что в 2020 году Silver Basis и «Рено Россия» заключили соглашение о разработке и поставке оснастки для изготовления деталей для автомобилей Renault. Оснастка должна была передаваться подрядчику, фирме «АД Пластик Тольятти», для производства конкретных компонентов для АвтоВАЗа.

Однако после ухода Renault из России проект был прекращен, что привело к остановке производства автомобилей Renault в стране.

Согласно иску о банкротстве, заказчик выплатил лишь часть общей суммы по договору — около €383 тыс. из €2,866 млн в период с 2020 по 2021 год.

Следующий платеж должен был быть произведен в августе 2021 года, однако средства не поступили. Позже было предложено перенести итоговый платеж на июль 2022 года или разбить его на две части, но деньги так и не были перечислены.

В результате кредитор обратился в суд с требованием взыскания задолженности с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия».

В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск, обязав «Москвич» выплатить €2,475 млн долга и €124 тыс. неустойки. Решение было подтверждено на апелляционном уровне.

При этом 2 мая пресс-служба «КамАЗа» заявила, что российскому автозаводу «Москвич» больше не грозит банкротство.

Ранее «Москвич» начал лишать дилерского статуса свои автосалоны.

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