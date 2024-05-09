Байден сообщил, что США могут прекратить поставлять оружие Израилю

США прекратят поставлять оружие Израилю, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о крупном вторжении в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах – они еще не вошли в Рафах – если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось ...», — сказал Байден.

Заявление президента США о том, что он готов поставить американское вооружение в зависимость от действий Израиля, представляет собой поворотный момент в семимесячном конфликте между Израилем и ХАМАС, отмечает CNN.

До этого армия Израиля заявила о начале точечной контртеррористической операции на востоке Рафаха. Израильские войска провели штурм КПП «Рафах» и остановили его работу.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.